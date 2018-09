Der 16 Meter hohe Obelisk auf dem Kasseler Königsplatz Quelle: Swen Pförtner/dpa

Nach monatelangen Verhandlungen in Kassel über den Ankauf des documenta-Kunstwerks Obelisk hat das Stadtparlament entschieden: Die 16 Meter hohe Steinsäule des Künstlers Olu Oguibe wird gekauft, sofern es eine Einigung mit ihm über den Standort gibt.



Wenn es diese bis Ende Juni nicht gibt, soll der Obelisk in der Innenstadt doch abgebaut werden. Aber gerade in dieser entscheidenden Frage gab es keine Einigung. Der Königsplatz, wo er derzeit steht, soll für weitere Ausstellungen frei bleiben.