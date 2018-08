Spellerberg: Das ist wohl so. Busse sind zum Beispiel oft an den Schülerverkehr gebunden und fahren nur zu bestimmten Zeiten. Ältere Menschen haben das Nachsehen. Wenn ich heute wirklich auf dem Land leben will, brauche ich in der Regel ein Auto. Allerdings haben oft gerade ältere Frauen auf dem Land nie einen Führerschein gemacht. Es gibt Versuche, dies aufzufangen, zum Beispiel durch ehrenamtliche Netzwerke oder Bürgerbusse.