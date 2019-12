Ein Polizist sichert die Umgebung.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale sollen die Menschen im gesamten Stadtgebiet zur Sicherheit in Gebäuden bleiben. Das sagte ein Stadtsprecher.



Nachdem in Halle zwei Menschen erschossen wurden, sind ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Täter auf der Flucht. Ein Mensch wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Bundesanwaltschaft zog die Ermittlungen an sich.