Sassnitz auf der Insel Rügen.

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Eine geplante Zusammenarbeit von SPD und AfD in einer Stadtvertretung auf der Insel Rügen ist auch SPD-intern auf harsche Kritik gestoßen. "Unsere Haltung als SPD ist klar. Wir akzeptieren keine Kooperation mit der AfD", teilte Mecklenburg-Vorpommerns Generalsekretär Julian Barlen auf Facebook mit.



Medienberichten zufolge will die SPD im Ort Sassnitz zusammen mit der AfD in der kommenden Woche sieben gemeinsame Anträge verabschieden. Scharfe Kritik an der geplanten Kooperation kam auch vom Internationalen Auschwitz Komitee.