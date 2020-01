Vielmehr brauche es laut Brandl eine "Anti-Nimby"-Bewegung - Nimby steht für "not in my backyard" - also "nicht vor meiner Haustür". Wer die Energiewende wolle, müsse auch für Windräder, Strommasten oder Stromleitungen sein. Auch in seiner Nachbarschaft. "Und zwar entschädigungslos", sagt Brandl. Es sei Aufgabe der Politiker, das den Menschen besser zu erklären. "Man muss die Bürger sensibilisieren, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind." Und auch, "ihre Mitverantwortung aufzeigen". Stattdessen würden die Interessen der Menschen nur noch "wohlfällig" bedient, so der CSU-Politiker.