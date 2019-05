Die Verleihfirmen jedenfalls dürfte es freuen, dass der deutsche Markt nun auch für sie offen ist. Sieben bis acht Unternehmen stehen bereits in den Startlöchern. Marktforscher gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren in der Branche Umsätze in zweistelligem Milliardenbereich möglich sind. "Die Nutzer mögen diese günstige und intuitive Form der Mobilität ", sagt Kersten Heineke von der Unternehmensberatung McKinsey und Co, der eine Studie dazu verfasst hat. Die Anschaffungskosten sind überschaubar, man kommt schneller durch den Stadtverkehr. E-Roller und E-Bikes, so Heineke, könnten das richtige Verkehrsmittel sein, um die "letzte Meile" zwischen U- oder S-Bahnstation und dem Zielort zu überbrücken.



Und zumindest für den Arbeitsweg oder den schnellen Einkauf um die Ecke das Auto ersetzen. In der Bahn jedenfalls dürfen ab sofort E-Roller kostenlos in ICEs und Intercitys mitgenommen werden.