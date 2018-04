Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, empfiehlt den Datenhandel als Einnahmequelle für Kommunen. "Auch die Städte und Gemeinden müssen sich noch mehr klar machen, dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind und sich damit wichtige Einnahmen erzielen lassen", sagte er am Montag in einem Interview mit der "Rheinischen Post". "Wertvolle Datensätze" sollten sie nicht nur kostenlos in anonymisierter Form zur Verfügung stellen.