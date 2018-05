Städtetag-Präsidentin Lohse (CDU): Regierung muss investieren Quelle: Friso Gentsch/dpa

Der Deutsche Städtetag fordert von der künftigen Bundesregierung eine verstärkte finanzielle Unterstützung der Kommunen. "Wir brauchen mehr Geld für Investitionen", betonte Städtetag-Präsidentin Eva Lohse (CDU).



Das Geld werde vor allem für die Infrastruktur benötigt. In einem Forderungskatalog werben die Städte für eine Anhebung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, eine langfristige Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie einen höheren Bundesanteil an Wohnkosten für Hartz-IV-Empfänger.