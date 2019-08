Die Nationalflagge von Chile. Symbolbild

Ein schweres Erdbeben hat das Zentrum von Chile erschüttert. Das Zentrum des Bebens der Stärke 6,6 lag 47 Kilometer westlich des Küstenorts Pichilemu in der Region O'Higgins im Pazifik, wie die chilenische Erdbebenwarte mitteilte. Es bestehe keine Tsunami-Gefahr. Opfer oder Schäden wurden zunächst nicht gemeldet.



In Chile kommt es oft zu Erdbeben. Die gesamte Westküste des amerikanischen Kontinents liegt am Pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist.