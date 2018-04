Hafen von Izmir. Archivbild Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einer Wachstumsdelle wegen des Putschversuches 2016 hat die Wirtschaft in der Türkei im vergangenen Jahr noch stärker als die in China zugelegt. Die türkische Volkswirtschaft sei 2017 im Jahresvergleich um 7,4 Prozent gewachsen, teilte das türkische Statistikamt mit.



In China lag das Wachstum 2017 im Jahresvergleich bei 6,9 Prozent. Das starke Wachstum im vergangenen Jahr erzielte die Türkei trotz großer politischer Spannungen mit Deutschland und anderen wichtigen Handelspartnern.