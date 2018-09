Umgekippte Autos auf einer Straße in Osaka. Quelle: Kota Endo/Kyodo News/AP/dpa

Die Zahl der Taifun-Opfer in Japan ist auf mindestens zehn gestiegen. Mehr als 300 Menschen seien durch den stärksten Sturm seit 25 Jahren verletzt worden, berichteten örtliche Medien. Rund 1,3 Millionen Haushalte waren ohne Strom.



Der Sturm brachte heftige Regenfälle mit sich. Er ist das jüngste in einer ganzen Serie von Unwettern, die Japan in diesem Sommer heimgesucht haben. Die Windgeschwindigkeiten im Zentrum des Wirbelsturms betrugen zeitweise bis zu 216 Kilometer die Stunde.