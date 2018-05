Beamtenbund-Chef Dauderstädt tritt nicht mehr an. Quelle: Uli Deck/dpa

Unmittelbar vor dem Gewerkschaftstag des Beamtenbunds dbb hat der scheidende dbb-Chef Klaus Dauderstädt eine Stärkung des Staatsdienstes gefordert. "Die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes muss gesichert werden", sagte er.



"Erst zu reagieren, wenn die Kollegen in der Lehrerschaft oder bei der Polizei bereits in Ruhestand gehen, ist zu spät." Von diesem Sonntag bis Dienstag findet der 24. dbb-Gewerkschaftstag in Berlin statt. Am Montag wird der Nachfolger von Dauderstädt gewählt.