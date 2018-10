UN-Syrienvermittler Staffan de Mistura tritt zurück. Archivbild Quelle: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, tritt kommenden Monat von seinem Posten zurück. Das kündigte der Spitzendiplomat in einer Sitzung des Sicherheitsrats in New York an.



De Mistura bemüht sich für die UN seit viereinhalb Jahren um eine Lösung des Syrienkonflikts. In seinen letzten Wochen als Syrien-Beauftragter wolle er prüfen, ob die Vereinten Nationen einen Verfassungsausschuss für das Bürgerkriegsland einberufen könnten, teilte die britische UN-Vertretung mit.