Der Staffellauf gegen Rüstungsexporte "Frieden geht!" führt vom 21. Mai bis 2. Juni einmal quer durch Deutschland von Oberndorf am Neckar bis Berlin. Er startet heute mit Kundgebungen bei der Rheinmetall AG und vor der Waffenfirma Heckler & Koch, die zu den fünf größten Gewehr- und Pistolenherstellern und -exporteuren weltweit gehört. An der Wegstrecke passieren die Läufer weitere Rüstungsproduzenten und -exporteure, politische Entscheidungszentralen und Behörden. Der Friedenslauf führt über 1.100 Kilometer in 13 Tagen nach Berlin und ist unterteilt in mehr als 80 Etappen.



Neben dem Lauf selbst gibt es in dessen Begleitprogramm Vortragsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen oder Kinoabende zum Thema Rüstungsexporte entlang der Strecke. Am 2. Juni endet der Lauf in Berlin mit einer Kundgebung, an der unter anderem Schirmherr Hans-Christof Graf Sponeck und der Rüstungskritiker Andrew Feinstein teilnehmen. Organisiert wird der Staffellauf von einem breiten Trägerbündnis, dem unter anderem Attac Deutschland, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg und die Organisation IPPNW Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges - Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. angehören.



(von Michael Kniess)