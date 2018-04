Am häufigsten aufgeführt sind Staffordshire-Terrier, Staffordshire Bullterrier, Pitbull, Bullterrier und Mischlinge aus diesen Rassen. In manchen Ländern stehen noch mehr Arten auf der Liste, in Bayern etwa der Tosa Inu. Hunde also, die im Volksmund "Kampfhund" heißen. Für die Haltung dieser sogenannten Listenhunde gibt es besondere Auflagen.