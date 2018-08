Stahlarbeiter in Salzgitter. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, in der nächsten Woche Strafzölle für Stahl- und Aluminiumimporte zu verhängen. Sie sollen 25 Prozent für Stahl und zehn Prozent für Aluminium betragen. "Wir werden neue Jobs bekommen und pulsierende Unternehmen", so Trump.



Die Stahl-Politik ist Teil der "America First"-Politik der Trump-Administration. Bei einer Expertenrunde mit Stahl-Unternehmern sagte Trump in Washington, die USA würden aus anderen Ländern mit massivem Dumping unter Druck gesetzt.