Donald Trump hat den Erlass für Einfuhrzölle unterschrieben. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die USA verhängen weltweite Einfuhrzölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von 10 Prozent. Ausgenommen werden zunächst nur die Nachbarn Mexiko und Kanada, wie Präsident Donald Trump in Washington bekanntgab. Die Zölle sollen innerhalb von 15 Tagen in Kraft treten.



Der Schutz der heimischen Stahl- und Aluminiumproduktion sei entscheidend für die nationale Sicherheit, hieß es. Eine Klausel soll ermöglichen, mit Einzelfall-Verhandlungen Erleichterungen zu erreichen.