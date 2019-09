Schmiede der Saarstahl AG Völklingen (Archiv).

Quelle: Becker & Bredel/dpa

Die Krise in der Stahlbranche trifft das Saarland hart: In den kommenden drei Jahren sollen bei Dillinger Hüttenwerke und Saarstahl 1.500 Stellen wegfallen. Für die Unternehmen arbeiten weltweit etwa 14.000 Beschäftigte.



Wie die Stahl-Holding-Saar als Führungsholding mitteilte, sollen außerdem weitere 1.000 Arbeitsplätze an externe Dienstleister ausgelagert werden. Auf betriebsbedingte Kündigungen soll verzichtet werden, wenn es zu einer Einigung mit den Arbeitnehmervertretern kommt.