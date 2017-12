Der Industriekonzern Thyssenkrupp verschärft den Sparkurs und will in den kommenden drei Jahren bis zu 2.500 Stellen in der Verwaltung abbauen. Die Hälfte davon entfalle auf Deutschland, erklärte das Unternehmen. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019/20 will es bis zu 400 Millionen Euro in der Verwaltung einsparen. Thyssenkrupp beschäftigt dort derzeit 18.000 Menschen. Die aktuellen Verwaltungskosten bezifferte der Konzern auf 2,4 Milliarden Euro pro Jahr. Diese seien "deutlich zu hoch".