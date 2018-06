Die geschlechtsspezifische Werbung der App-Betreiber fällt offenbar auf fruchtbaren Boden. "In unserer Beratungspraxis zeichnet sich eindeutig ab, dass in erster Linie Männer diese Apps verwenden", sagt Cegla. In rund 80 Prozent der Fälle seien Frauen die Opfer. Diese Beobachtung deckt sich mit den Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik. Danach sind die Opfer von Stalking in fast 90 Prozent der Fälle Frauen.