Erstens hatte Johnson immer wieder erklärt, er werde den Brexit am 31. Oktober durchziehen. Koste es, was es wolle. Dieser Halloween-Geist könnte ihn im Wahlkampf lange verfolgen.



Und zweitens ist Parteichef Farage ein gewiefter Wahlkämpfer, der Johnson unter die Nase reiben dürfte, dass sein Deal mit der EU Verrat ist. Warum? Weil Johnson das eigentlich selbst so gesagt hatte, immer und immer wieder, als er eben noch nicht Premier war. Nimmt die Brexit-Partei den Konservativen viele Stimmen weg, zerplatzt der Traum von der Mehrheit zum Durchregieren in Sachen Brexit so schnell wie eine Seifenblase.