Die Produktion in Rüsselsheim wird fast halbiert.

Quelle: Silas Stein/dpa

Der Autobauer Opel will nach Gewerkschaftsinformationen die Produktion in seinem Stammwerk Rüsselsheim drastisch zurückfahren. In diesem Jahr sei nur noch eine Produktion von 68.000 statt 123.000 Autos geplant. Über Auswirkungen auf die Arbeitsplätze ist bisher nichts bekannt.



In dem Produktionswerk arbeiten rund 3.000 Menschen im Zwei-Schichtbetrieb. Unter Führung der französischen Peugeot-Mutter ist Opel auf einen drastischen Sparkurs umgeschwenkt.