"Das Wichtigste in diesen Tagen war das Cover", erinnerte sich Lee 2009 im Interview mit dem Magazin "Inc." an den täglichen Wettkampf am Zeitungskiosk. "Man musste hoffen, dass das Cover jemanden vom Kauf des (Comic-)Buchs überzeugen würde." Seine ersten Lückenfüller-Texte in Ausgabe 3 des "Captain America"-Comics im Jahr 1941 gelten als Beginn seiner Karriere, in der er rund 350 Charaktere schuf oder mit entwickelte.