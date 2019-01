Seid ehrlich, ihr wollt mich wiederhaben. Kevin Spacey

Der 59-jährige Schauspieler muss sich am Montag wegen unsittlicher Beleidigung und Körperverletzung vor einem Gericht in Nantucket verantworten. Spacey soll im Sommer 2016 einen 18-jährigen Kellner in einer Bar sexuell belästigt haben. Angeblich existiert ein Video von dem Übergriff. Es ist nicht das erste Mal, dass ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Als Direktor eines Londoner Theaters soll Spacey mindestens 20 Männer belästigt haben. 2017 hatte der Schauspieler Anthony Rapp angegeben, in den 1980er Jahren von Spacey belästigt worden zu sein. Rapp war damals 14 Jahre alt. Der Streaming-Anbieter Netflix hatte daraufhin die Zusammenarbeit mit Spacey beendet. Im Dezember meldete sich Spacey nach einem Jahr Schweigen per YouTube Video zurück: "Seid ehrlich, ihr wollt mich wiederhaben."