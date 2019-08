Nach dem Willen von Merkel und Co. sollten Zentren innerhalb und außerhalb der EU entstehen. Dort sollte jeweils darüber entschieden werden, ob gerettete Migranten ein Anrecht beziehungsweise Aussicht auf internationalen Schutz haben. In Europa hat sich bislang allerdings kein Staat dazu bereiterklärt, eine solche Einrichtung zu eröffnen.



Gleiches gilt für die sogenannten Ausschiffungsplattformen, die in Drittstaaten - etwa in Nord- oder Westafrika - entstehen sollten.

Mehrere Länder erteilten einer solchen Idee eine Absage. An diesem Kurs hat sich bis heute nichts geändert. Die EU-Kommission, die möglichen Zentren in Afrika prüfen sollte, teilte auf Anfrage zuletzt mit, keine neuen Informationen dazu zu haben.