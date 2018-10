Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will auf internationaler Ebene eine Mindeststeuer für Unternehmensgewinne vereinbaren. Frankreich und Deutschland hätten vorgeschlagen, eine Mindeststeuer zum Standard zu erheben, sagte der oberste OECD-Steuerexperte, Pascal Saint-Amans, dem "Handelsblatt".



Der Plan: Wenn ein Konzern Gewinn in ein Land verschiebt, in dem er mit einem Niedrigsteuersatz belastet wird, kann der Fiskus im Ursprungsland die Differenz zur Mindestschwelle kassieren.