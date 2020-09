So werde der erste Micro Space-Port in Schottland eröffnen und ab Mitte des Jahres 2020 Satelliten mit einem Gewicht bis zu 150 Kilogramm in den Orbit befördern. "Ein deutscher Micro Space-Port sollte nicht in Konkurrenz zum europäischen Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guayana) stehen, sondern diesen ergänzen", heißt es im Grundsatzpapier des BDI. Wenn Deutschland keine Möglichkeiten für den Bau eines solchen Weltraumhafens schaffe, würden neue Systeme von anderen europäischen Staaten aus starten, gibt der BDI zu bedenken. Obwohl ein Mini-Weltraumbahnhof in Deutschland noch Zukunftsmusik ist, werden in diesem Zusammenhang stets zwei mögliche Standorte genannt: die Flugplätze Rostock-Laage in Mecklenburg-Vorpommern und Nordholz in Niedersachsen.