Die US-Botschaft soll von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen. Quelle: Rainer Jensen/dpa

US-Präsident Donald Trump wird sich am Mittwoch zu einer möglichen Verlegung der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem äußern. Das sagte seine Sprecherin Sarah Sanders in Washington.



Trump hatte am Dienstag mit einer Reihe von Staats- und Regierungschefs in Nahost über das Thema gesprochen. Der Status Jerusalems ist eine der strittigsten Fragen im Nahost-Konflikt. Trump würde mit einer Verlegung der US-Botschaft mit der bisherigen US-Politik brechen.