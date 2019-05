Logo - VW.

Quelle: Uli Deck/dpa

VW will in die Batteriezellenproduktion einsteigen. Nach Informationen des ZDF soll es sich dabei um den Standort Salzgitter handeln. Damit würde VW sich noch weiter zum Trendsetter in Sachen Elektromobilität in Deutschland entwickeln.



Die Zellfertigung verlangt hohe Investitionen, aber ein Aufbau der Produktion am VW-Standort Salzgitter gilt auch als Zeichen für Arbeitsplatzsicherung in schwierigen Zeiten des Wandels. Der Umstieg auf E-Autos und die Digitalisierung werden viele Jobs kosten.