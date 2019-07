Ministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) gerät wegen der Standortwahl für die Batteriezellenforschung in Münster immer schwerer in die Kritik. Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen beschwerten sich in einem Brief an Angela Merkel (CDU) über die Entscheidung.



Deutschland könne es sich nicht erlauben, die in Ulm, Augsburg und Salzgitter vorhandenen Potenziale ungenutzt zu lassen. In Münster kritisieren sie einen langwierigen Aufbau neuer Strukturen.