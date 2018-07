Deutschland ist langsamer geworden, weil wir mehr zu verlieren haben. Wir müssen gucken, dass wir wieder Geschwindigkeit aufnehmen. Architekt Christoph Ingenhoven

Ingenhoven: … müsste in Deutschland auch so möglich sein, ist sie aber nicht. Auch deswegen, weil wir es ein bisschen mit der notwendigen demokratischen Kontrolle übertreiben. Es ist zwar gut, dass wir sie haben, ich habe aber immer das Gefühl, dass wir unseren Vorschriften noch weitere Vorschriften überstülpen. Und dann kommt noch eine Kontrolle hinzu und noch eine. Die Verfahren kosten uns zu viel an Zeit, an Energie, an Optimismus, an Motivation. Das ist schade. Deutschland ist langsamer geworden, weil wir mehr zu verlieren haben. Wir müssen gucken, dass wir wieder Geschwindigkeit aufnehmen.