Sänger, Liedtexter und Schauspieler: Charles Aznavour. Quelle: Caroline Blumberg/EPA/dpa

Charles Aznavour ist mit "Du lässt dich geh'n" und "La Boheme" zu einem Weltstar des französischen Chansons geworden. Im Alter von 94 Jahren ist der Sänger, Liedtexter und Schauspieler im südfranzösischen Alpilles gestorben, berichtete die französische Nachrichtenagentur afp.



In seiner mehr als 70-jährigen Karriere hat Aznavour über 1.300 Chansons komponiert, mehr als 180 Millionen Platten weltweit verkauft und in mehr als 60 Filmen mitgewirkt. Geboren wurde Aznavour am 22. Mai 1924 in Paris.