Tracy Morgan hat nun einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Der US-Komiker Tracy Morgan (49) hat auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood einen Ehrenplatz erhalten. Nach der Enthüllung des 2.632. Sterns auf dem Hollywood Boulevard kniete der Afroamerikaner auf dem Boden nieder und küsste vor jubelnden Fans die Sternenplakette.



Regisseur Jordan Peele, der mit dem Horrorfilm "Get Out" im März als erster Afroamerikaner einen Oscar für das beste Original-Drehbuch gewonnen hatte, war als Gastredner eingeladen. Er pries Morgan als eine "Legende".