Marziyeh, die in einem Dorf nahe der türkischen Grenze lebt, hat die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule in Teheran bestanden, aber ihre Familie will sie nicht ziehen lassen. Als Schauspielerin würde sie Schande über ihre Familie bringe, so sehen das alle im Dorf. Mit einem Selfie-Video, aus dem nicht klar wird, ob sie einen Selbstmord simuliert oder ihn tatsächlich verübt, lockt sie die iranischen Star-Schauspielerin Behnaz Jafari in ihr Dorf.