Der Maschinenbau ist mit hohem Tempo ins Jahr 2018 gestartet. Quelle: Marijan Murat/dpa

Ein starkes Inlandsgeschäft sichert Deutschlands Maschinenbauern auch in Zeiten internationaler Handelskonflikte gute Geschäfte. Im Juli verzeichnete die mittelständisch geprägte Branche auf dem heimischen Markt preisbereinigt (real) neun Prozent mehr Aufträge als ein Jahr zuvor. Das teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frankfurt mit.



Aus dem Ausland wurden im Juli nur ein Prozent mehr Maschinen "made in Germany" geordert als im Juli 2017.