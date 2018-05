Bereits im vergangenen Herbst hatte Lady Gaga Konzerte abgesagt. Quelle: Ian West/PA Wire/dpa

US-Superstar Lady Gaga hat wegen Gesundheitsproblemen die zehn letzten Europa-Konzerte ihrer Welttournee abgesagt. "Unglücklicherweise leidet Lady Gaga an starken Schmerzen, die ihre Fähigkeit, live aufzutreten, wesentlich beeinflussen", teilte der Konzertveranstalter mit. Auch Auftritte in Köln (13.2.) und Berlin (23.2.) sind betroffen.



"Ich bin so am Boden zerstört", twitterte die 31-jährige Pop-Queen. Für die kommenden Tage hatte Lady Gaga Auftritte in London und Manchester geplant.