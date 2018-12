Eine verschneite Straße in Kaschmir. Archivbild

Quelle: Javed Dar/XinHua/dpa

Aus Schneewehen auf einer Fernstraße hat die indische Armee mehr als 2.500 gestrandete Menschen gerettet. Die Reisenden hätten in rund 400 Autos an der Grenze zum Autonomen Gebiet Tibet festgesessen, teilte die Armee mit.



Viele Teile Indiens leiden derzeit unter der Kälte. In Bundesstaaten entlang des Himalaya-Gebirges wie Sikkim und Kaschmir hatte es in den vergangenen Tagen heftig geschneit. Laut dem Wetterdienst soll das kalte Wetter auch in der kommenden Woche andauern.