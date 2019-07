Die Lage war sehr angespannt. Andreas Preuß, Übertragungsnetzbetreiber Amprion

So kam am vergangenen Samstag eine Summe von 17 Millionen Euro an Gebühren zustande, die an anderen Tagen nur einige tausend Euro beträgt. "Die Lage war sehr angespannt", erklärt Andreas Preuß vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion in einer gemeinsamen Stellungnahme der vier ÜNB. "Sie konnte nur mit Unterstützung der europäischen Partner gemeistert werden".