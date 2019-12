Eine überschwemmte Straße in Cambo Les Bains.

Quelle: Bob Edme/AP/dpa

Heftige Sturmböen haben den Südwesten Frankreichs und die Insel Korsika getroffen. In Ilharre im Departement Pyrenees-Atlantiques starb Medien zufolge ein Mann. Laut TV-Sender Franceinfo ist er mit seinem Auto gegen einen auf die Straße gestürzten Baum gefahren. Fünf Menschen wurden demnach verletzt, als in den Departements Lot-et-Garonne und Landes Bäume auf Fahrzeuge stürzten.



Am Freitagabend waren dem Netzbetreiber Enedis zufolge rund 70.000 Haushalte im Südwesten ohne Strom. Auch am Samstag wurde mit starken Windböen gerechnet.