Starke Winde feuern die Brände immer wieder an. Quelle: Howard Lipin/San Diego Union-Tribune via ZUMA/dpa

Im Süden von Kalifornien kämpfen Tausende Feuerwehrleute unablässig gegen ein sich rasch ausbreitendes Flammenmeer an. In der Region um Los Angeles wüten sechs Waldbrände. Rund 190.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Der nationale Wetterdienst rechnet weiterhin mit starken Winden, die die Brände immer neu anfachen könnten.



Das jüngste Großfeuer war in der Region um San Diego ausgebrochen. Innerhalb weniger Stunden stand dort eine Fläche von 16 Quadratkilometern in Flammen.