... können in Deutschland lebende EU-Ausländer unabhängig davon beziehen, ob sie hier eine Arbeit haben oder nicht. Nach Paragraf 62 des Einkommensteuergesetzes hat Anspruch auf Kindergeld, wer in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen "gewöhnlichen Aufenthalt" hat. Aufgrund der bestehenden Freizügigkeit werden EU-Ausländer hier genauso behandelt wie Bundesbürger. Und ein Anspruch auf diese Leistung besteht auch dann, wenn das jeweilige Kind nicht in Deutschland lebt.



Das Beantragen von Kindergeld ist denkbar einfach. Man meldet sich als Familie in Deutschland mit einem festen Wohnsitz an. Dann geht die Meldung an die Familienkasse, die überprüft das Vorliegen von Kindern und zahlt das Geld aus.

Derzeit gibt es 194 Euro für das erste und zweite Kind, für das dritte 200 Euro und für jedes weitere Kind 225 Euro.



(Quelle: afp, dpa, BMFSFJ)