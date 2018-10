Anfang 2018 gab es mehr Verkehrstote als noch zu Beginn von 2017. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Auf deutschen Straßen sind in den ersten vier Monaten dieses Jahres mehr Menschen ums Leben gekommen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 875 Fußgänger, Zweirad- und Autofahrer starben bei Verkehrsunfällen, das waren sechs mehr als in den ersten vier Monaten 2017. Vor allem im April starben 257 Menschen, 23 mehr als 2017.



Die Zahl der Verletzten stieg in den ersten vier Monaten 2018 um 285 auf mehr als 108.200. Im April gab es rund 33.800 Verletzte, 4.691 mehr als im Vorjahresmonat.