Migranten werden im Mittelmeer gerettet. Quelle: Laurin Schmid/SOS Mediterranee/dpa

Die Zahl der Migranten, die illegal über die Türkei in die EU kommen, ist in den letzten Monaten drastisch angestiegen. Über die Landgrenze nach Griechenland seien seit Januar bereits 6.108 Menschen unerlaubt eingereist, teilte die EU-Kommission mit. Dies seien neun Mal so viele gewesen wie im Vorjahreszeitraum.



Auch die griechischen Inseln vermelden ein starke Zunahme illegaler Migranten. Die Zahl stieg dort seit Jahresbeginn auf 9.349 Menschen. Der Grund für die Zunahme ist noch unklar.