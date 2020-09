Eine Zecke sitzt auf einer Hand. Archivbild

An der von Zecken übertragenen Infektionskrankheit FSME sind in Deutschland 2019 deutlich weniger Menschen erkrankt als in den Jahren zuvor. Der Rückgang der bundesweiten Zahlen liege allerdings fast ausschließlich an der kleiner werdenden Zahl der Fälle in Süddeutschland, teilten Wissenschaftler an der Universität Hohenheim mit.



"Nach dem Rekord-Zeckenjahr 2018 mit 607 Erkrankungen von Frühsommer-Meningoenzephalitis ist die Zahl auf 462 gesunken", so Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr.