Eine Gruppe Karnevalisten vor dem Kölner Dom.

Quelle: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

Wegen des starken Windes sind am Sonntag auch die beliebten Schull- un Veedelszöch in Köln kurzfristig abgesagt worden. "Um alle Teilnehmenden und alle Jecken am Zugweg zu schützen, können die Zöch nicht stattfinden", teilte die Stadt mit.



Wegen der erwarteten Sturmböen hatten die Veranstalter zuvor bereits das bei den Jecken beliebte Kö-Treiben am Sonntag in der Karnevalshochburg Düsseldorf abgesagt. Auch im thüringischen Heiligenstadt war der Karnevalsumzug wegen des Wetters abgesagt worden.