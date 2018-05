In manchen Fällen hätte es womöglich nicht viel geändert, wenn die Menschen früher gewusst hätten, was auf sie niederkommt. Die Infrastruktur vieler Orte ist den sintflutartigen Niederschlägen oft nicht gewachsen. Hinzu kommt, dass noch immer zu viele Flächen versiegelt werden, auf denen Wasser versickern könnte. Das kritisiert auch Corinna Baumgarten: "Die Versiegelung und insbesondere die Neuversiegelung ist in Deutschland noch immer zu hoch. 2016 wurden täglich 62 Hektar Siedlungs- und Verkehrsfläche neu ausgewiesen, das ist mehr als doppelt so viel, wie die Bundesregierung mit 30 Hektar pro Tag bis 2030 in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie vorgibt."