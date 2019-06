Blitze zucken am Bundeskanzleramt über den Himmel.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Starker Regen und Gewitter haben für Probleme an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld gesorgt. Für mehrere Stunden konnten Passagiere an den beiden Airports weder ein- noch aussteigen, wie ein Sprecher von Flughafen Berlin Brandenburg sagte.



Starts und Landungen seien aber möglich gewesen. Wie viele Passagiere betroffen waren, konnte er zunächst nicht sagen. Vor allem im Osten Deutschlands gab es am Abend und in der Nacht zum Mittwoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Unwetter.