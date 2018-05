Das Drama von Martin McDonagh erhielt vier Golden Globes. Quelle: Paul Drinkwater/NBC/AP/dpa

Der Golden Globe für das beste Drama geht 2018 an "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Martin McDonagh. Insgesamt gewann das Werk um Polizeiwillkür und Rassismus vier Preise, etwa für Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin. Bester Hauptdarsteller wurde Gary Oldman für seine Rolle in "Churchill - Die dunkelste Stunde".



Viele Stars nutzten die Gala zum Protest und kleideten sich aus Solidarität mit Opfern sexueller Belästigung in Zeiten der #MeToo-Bewegung ganz in Schwarz.