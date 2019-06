Freiluftkinos werden immer beliebter. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Open-Air-Kinos sind in Deutschland immer populärer. Im vergangenen heißen Sommer sind in Summe 1,72 Millionen Tickets für Filme unter freiem Himmel verkauft worden, wie aus Zahlen der Filmförderungsanstalt FFA hervorgeht. In dem Jahr davor waren es nur 1,26 Millionen gewesen.



Dabei sank die Zahl der Leinwände in Freilichtbühnen/Open Air sogar: von 630 im Jahr 2017 auf 611 im Jahr 2018. Vor fünf Jahren hatte die Zahl der Open-Air-Kinos laut FFA-Statistik noch bei etwa 560 gelegen.