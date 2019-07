Der ADAC rechnet mit viel Stau zum Ferienstart in NRW.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der erste Samstag der Sommerferien hat für Urlauber in NRW ohne Chaos begonnen. Für die Autobahnen meldete der Landesbetrieb Straßen.NRW kaum Behinderungen.



Am größten Flughafen Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf bildeten sich Schlangen an den Check-Ins der Fluggesellschaften. Es gab aber keine langen Wartezeiten bei den Sicherheitsüberprüfungen und kaum Flugverspätungen. Der Airport rechnet für Sonntag mit mehr Betrieb. 90.000 Fluggäste werden allein für diesen Tag erwartet.